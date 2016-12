Lezione frontale gratuita (+ streaming) per l'Esame Orale di Avvocato 2015

Prima di tutto:

-congratulazioni a tutti i corsisti che hanno superato lo scritto dell’esame forense 2014 (circa il 75%, allo stato attuale); bravissimi!!!

-si esprime la più sincera solidarietà a coloro che sono stati meno fortunati.



Lezione per l’orale di avvocato

Lezione frontale gratuita in diretta streaming

Tenuta da Luigi VIOLA

Presso Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a, 00184 ROMA

14.7.2015, dalle ore 14.oo alle 16.oo circa

Lezione per l’esame orale di avvocato

Metodo, strategie, gestione del tempo, testi

(solo per iscritti al corso per l'esame di avvocato 2014 che hanno superato le prove scritte )

Max 50 posti

In prossimità dell’inizio dello studio per l’orale di avvocato, si è pensato di svolgere una lezione focalizzata soprattutto sul metodo di studio, riservata a tutti coloro che hanno seguito il corso di preparazione allo scritto per l’abilitazione forense (2014) tenuto da Luigi Viola.

Ciò appare molto utile in considerazione del rilievo che, negli ultimi anni, il numero di bocciati all’orale è cresciuto in modo esponenziale; si ritiene di accompagnare il corsista anche in quest’ultima fase di preparazione, nell’ottica di solidarietà che da sempre ispira il corso.

Coloro che non possono raggiungere Roma, potranno seguire la lezione in diretta streaming collegandosi dal sito Overlex.com

Per prenotare la partecipazione alla lezione frontale utilizzare il modulo on line specificando se si desidera partecipare alla lezione frontale o che alla diretta streaming.

