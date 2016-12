La disciplina ex art. 603 c.p.p. e le prospettive della Corte Europea Diritti Umani

La disciplina ex art. 603 c.p.p. nella prospettiva delineata dalla Corte Edu

Nota alla sentenza Cass. Pen., Sez. II, 23 luglio 2014, n. 32619 (Ud. 24 aprile 2014 – dep. 23 luglio 2014)

Sommario:

1. Sintesi della vicenda; 2. Questione di diritto e risvolti europei; 3. Profili problematici; 4. L’art. 603 c.p.p. e il rapporto con le pronunce sovranazionali; 5. Prospettiva possibile.

1. Sintesi della vicenda

Con sentenza del 18 febbraio 2013, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia resa il 13 gennaio 2009 dal locale Tribunale – che condannava i due imputati per concorso in rapina aggravata (capo A), violenza privata (capo B) e lesioni aggravate (capo C), in danno della persona offesa, e falso ideologico in atto pubblico (capo D) –, assolveva gli imputati dai reati di cui ai capi A, B e C e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo D perché estinto per intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale riteneva che non vi fosse la prova della sussistenza dei reati, essendo intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni rese dalla costituita parte civile, per discrasie evidenziate tra quanto riferito in denuncia e quanto dichiarato al pubblico ministero, nonché per contrasto con le fonti di prova estrinseche di natura orale.

In sostanza, quindi, i giudici d'appello, nella sentenza impugnata, si limitavano ad affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudicante, le dichiarazioni della parte civile, sulle quali ritenevano che si fosse fondata l'affermazione di responsabilità degli imputati, non potessero considerarsi credibili.

Gli stessi consideravano, altresì, la responsabilità degli imputati sulla scorta dell'attendibilità intrinseca della stessa parte civile così come ascoltata in dibattimento, mentre la Corte territoriale, al contrario, non la riteneva verosimile, basandosi unicamente su di una diversa lettura delle deposizioni in precedenza rese.

2. Questione di diritto e risvolti europei

Al fine di permettere una valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni, si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova.

È una regola non di carattere assoluto, in quanto, tale ascolto diretto, deve avvenire in linea di massima, poiché, generalmente, la semplice lettura non risolve il compito complesso di valutazione dell’attendibilità intrinseca del testimone.

A tale proposito, la Corte edu è intervenuta in un caso in cui il giudice di primo grado non aveva ritenuto intrinsecamente attendibile il testimone principale che riferiva su tutte le circostanze fondanti l'accusa, mentre il giudice di secondo grado, senza una nuova raccolta delle prove, ma sulla sola base della lettura delle dichiarazioni rese in primo grado, ne aveva affermato la piena attendibilità.

Sulla scorta di quanto isolatamente affermato dalla pronuncia Destrehem del 2004, infatti, con la decisione Dan, la Corte Edu ha condannato la Moldavia per violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU.

Dopo avere osservato come l’intervenuta condanna in grado d’appello del ricorrente, precedentemente prosciolto, senza procedere a nuova escussione dei testimoni già esaminati in primo grado, violi il canone dell’equità processuale, il giudice sovranazionale ha chiarito che <<chi è chiamato a decidere sulla colpevolezza d’un individuo deve, in linea di principio, sentire i testimoni di persona, per valutarne la credibilità>>. Vagliare l’<<affidabilità delle fonti di prova>>, infatti, è <<compito complesso>>, che non può essere correttamente assolto attraverso la <<mera rilettura>> delle dichiarazioni verbalizzate durante il processo di primo grado.

A non dissimili conclusioni il giudice convenzionale è approdato pure nel recente caso Moldoveanu – cittadino rumeno prosciolto in grado d’appello e condannato avanti la Suprema Corte –, nell’ambito del quale è stata, altresì, affermata la violazione del par. 3 dell’art. 6 CEDU per essere stato calpestato il diritto di <<difendersi>> – rectius: <<right to legal assistance>> – protetto dalla lett. c).

È il caso di rammentare come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani abbia creato, nel corso degli anni, un patrimonio giuridico comune che costituisce un preciso <<diritto europeo delle libertà>>. Si tratta, a ben vedere, di una serie di regole minime che devono essere concretamente osservate per assicurare uno <<spazio vitale di libertà>> in una <<società democratica>>.

Questa esigenza di effettività del sistema europeo di protezione dei diritti, emerge chiaramente fin dal lontano caso Irlanda c. Regno Unito, in cui la Corte europea ebbe modo di precisare come le sue sentenze servano <<non solo per decidere i casi portati dinanzi alla Corte>>, ma, più in generale, per <<chiarire>>, <<salvaguardare>> e <<sviluppare>> le regole poste dalla Convenzione contribuendo così all’osservanza da parte degli Stati degli impegni da loro assunti in quanto Parti contraenti.

Proprio perché la Convenzione europea costituisce un meccanismo unico di protezione dei diritti dell’uomo, che contribuisce in maniera determinante al mantenimento della sicurezza democratica ed al rispetto del diritto nell’insieme dell’Europa, è essenziale che gli Stati onorino concretamente l’impegno formale, da loro preso, di dare esecuzione alle sentenze dei giudici europei e, più in generale, di conformarsi ai principi della Convenzione stessa, così come interpretati nelle pronunce della Corte di Strasburgo.

3. Profili problematici

Già con l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito, erano state riscontrate delle stonature all’interno del sistema processuale penale con riferimento ai rapporti tra i primi due gradi di giudizio: al primo, ispirato al principio del contraddittorio quale <<strumento epistemologico meno imperfetto per il raggiungimento della verità>>, concretizzato nel totale rispetto dei canoni di oralità e immediatezza attraverso la formazione della prova davanti al giudice, si contrappone un giudizio d'appello in cui il giudice forma, di regola, il proprio convincimento attraverso la mera rilettura del materiale probatorio formato nel grado precedente.

Lo scarto tra gli anzidetti gradi non acquista fluidità nemmeno se si pone lo sguardo sulla dimensione etico-politica del contraddittorio, in quanto metodo ideale per il raggiungimento del <<giusto processo>>.

Il paradosso è ictu oculi evidente: è possibile giungere al ribaltamento della decisione in appello, il cui giudizio è caratterizzato da una ristretta finestra dialettico-probatoria e a dispetto di un risultato ottenuto in una fase precedente in cui tale spazio aveva trovato piena espressione.

A ciò conseguono, da un lato, la compressione nei riguardi dell'imputato del significato del contraddittorio come scelta di civiltà e come freno allo ius puniendi del giudice, dall'altro un affievolimento nella collettività dell’accettazione di tale pronuncia: appare inverosimile, infatti, l’idea che una sentenza formata attraverso i crismi di garanzia del dibattimento possa essere ribaltata in secondo grado tramite una mera rilettura degli atti di prime cure.

È evidente, quindi, come, nell’ambito del codice di procedura penale italiano, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado d’appello rappresenti un istituto ancorato a logiche eccezionali, così come ampiamente affermato dalla giurisprudenza.

Per la Corte di Cassazione, infatti, il processo d’appello è – e resta – <<un giudizio caratterizzato dal controllo prevalentemente cartolare di quanto verificatosi in prime cure>>.

È possibile, peraltro, constatare come il giudice di seconde cure non sia nemmeno tenuto a motivare, in negativo, le ragioni che hanno generato il rigetto della correlativa richiesta di rinnovazione istruttoria in grado d’appello, rimarcando, così, la <<natura discrezionale>> di tale potere.

4. L’art. 603 c.p.p. e il rapporto con le pronunce sovranazionali

A questo punto, è d’uopo valutare come la giurisprudenza di legittimità nazionale abbia risposto agli stimoli sovranazionali.

Con una pronuncia chiarificatrice, la Suprema Corte ritiene l’art. 603 c.p.p. assolutamente compatibile con l’art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Sullo sfondo dell'attuale disciplina nazionale in materia di attività probatoria in appello, però, si eleva la presunzione di completezza del quadro istruttorio su cui è stata fondata la sentenza di primo grado (potenzialmente irrevocabile).

L’eventuale nuova ammissione, pertanto, è tarata sulla tendenziale funzione quasi esclusivamente integrativa dei mezzi istruttori richiesti, sotto il ben determinato aspetto della necessità di colmare l’ipotetica incertezza del precedente quadro probatorio.

Nel diritto vivente, quindi, la rinnovazione opera come istituto eccezionale, fondato sulla necessità di surrogare l'incertezza accidentale del compendio istruttorio offerto al giudice d'appello, che si assume ordinariamente completo.

Al contrario, nell'ottica convenzionale, l’istituto in parola è condizione di equità del processo ogniqualvolta il giudice d'appello finisca per stravolgere il contenuto della sentenza di primo grado, sulla base delle stesse prove dichiarative assunte nel medesimo, così certificando la decisività della rivalutazione delle prove stesse, indipendentemente dal risultato che si otterrà, sia esso una condanna oppure una pronuncia assolutoria.

La ratio della rinnovazione, nei termini così descritti, deve essere rinvenuta nella necessità di ristabilire una connessione diretta tra il decidente e la prova dichiarativa, indipendentemente da una situazione d’incertezza del quadro probatorio accertata ex ante; se d’incertezza si vuole parlare, questa può, in limine, presumersi certificata ex post, considerando il ribaltamento della valutazione.

La lontananza tra le due prospettive è evidente: l’istituto in analisi assume nell'ordinamento interno i connotati dell’eccezionalità, in quanto finalizzato a completare il quadro probatorio accidentalmente incerto; in sede convenzionale, invece, assurge a condizione ordinaria di aequitas procedurale che prescinde dall’eventuale mancanza di univocità probatoria, poiché diretta a soddisfare esclusivamente il principio di immediatezza.

5. Prospettiva possibile

Ebbene, se è vero che la prospettiva di ribaltamento di una decisione di condanna sia caratterizzata da una rideterminazione meramente critica, potendo la pronuncia assolutoria derivare dalla mera rilettura di una prova determinante, è parimenti corretto affermare che la prospettazione dello scenario opposto attiri fatalmente il giudice verso una disamina integrale del fatto, certificata ogniqualvolta venga emessa una condanna all'esito del giudizio di appello.

Nel primo caso, è sufficiente, a fondamento di una corretta statuizione, un'attività critico-cognitiva, da intendersi come tecnica idonea a proporre ipotesi alternative rispetto a quelle prospettate a sostegno del giudizio di primo grado e limitata a un vaglio degli atti processuali.

Nel secondo, al contrario, la rivalutazione del compendio probatorio acquisito in primo grado è certamente idonea a fungere da indicatore dell'ingiustizia della prima decisione, ma non può, di per se stessa, essere considerata bastevole all’esaurimento dell'attività cognitiva del giudice.

La regola di giudizio – tarata sulla presunzione d'innocenza e sulla mancanza di ogni ragionevole dubbio ex art. 533, comma 1, c.p.p. – impone al giudice un nuovo accertamento riguardante qualunque profilo di responsabilità dell’imputato.

Non si vede, quindi, come l’applicazione anche al giudizio d’appello dello statuto cognitivo tipico del primo grado non appaia logica: se il fatto va ricostruito, non v’è alcun motivo ragionevole per derogare ai principi del contraddittorio-immediatezza nell’assunzione della prova.

De iure condendo, pertanto, si auspica un intervento legislativo chiarificatore in materia, poiché, nonostante le criticità del caso, l’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 603 c.p.p. appare ad oggi possibile.





