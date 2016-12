Il ruolo del consumatore 2.0 tra protagonismo e debolezze

Articolo di Luigi ZINGONE

pubblicato in Overlex.com, ISSN 2280-613X

La diffusione dell’e-commerce quale ontologica applicazione della rivoluzione digitale è espressione, in ambito aziendalistico e giuridico di quel profondo mutamento, derivante dallo sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, che ha investito ogni campo, primo tra tutti quello sociale, dell’attività umana.

Va sottolineato che, l’introduzione dell’IT -ad esclusione di una primissima fase la cui minima ampiezza temporale rende il dato non rilevante- singolarmente non ha generato ritardi culturali.

L’assenza di disadattamenti reciproci rispetto agli equilibri precedenti ha, dunque, determinato un mutamento congiunto dei principali soggetti agenti sul mercato.

Muta, come si dirà meglio in seguito, il comportamento dei consumatori rispetto alle scelte, al processo di formazione della volontà, alle modalità di acquisto di un bene e/o servizio. Specularmente, le aziende compiono significative modificazioni dei propri modelli organizzativi, di vendita, nonché delle politiche di marketing.

Tale processo si è amplificato in tempi rapidi e, contemporaneamente si è trasformato, evolvendosi nel web 2.0.

Il web 2.0 costituisce, per le aziende ed i professionisti, un luogo d’incontro particolarmente fecondo, un luogo in cui il consumatore abbandona definitivamente il ruolo esclusivo di utente o fruitore finale, in quanto acquista un ruolo di partecipazione sempre più attiva nel mercato. I nuovi consumatori 2.0, indipendentemente dall’aver compiuto o meno atti di acquisto di beni o servizi, svolgono il ruolo di moltiplicatori.

Nell’attuale evoluzione del World wide web i professionisti del business sono chiamati a relazionarsi con i molteplici fenomeni sociali da questo derivanti e dipendenti; professionisti e consumatori sono posti nelle condizioni di analizzare e comprendere sia le potenzialità sia le criticità del web 2.0, ma anche, come meglio si evidenzierà in seguito, di approfittare di esse.

Con l’avvento della rivoluzione digitale il consumatore risulta essere il soggetto che ha subito maggiori cambiamenti -anche in funzione della diversa consapevolezza da lui acquisita attraverso la rete, che consente, come noto, una drastica riduzione delle asimmetrie informative- l’entità delle profonde modificazioni si manifesta attraverso l’introduzione di una nuova figura: il consumatore 2.0 . La nuova figura presenta specificità proprie e la sua caratteristica principale è resa dal Colony con una formulazione sintetica, ma incisiva: “…è il consumatore ad avere il potere e non l’azienda…”.

Le scienze economiche hanno rilevato che il consumatore 2.0 rappresenta il soggetto tipico che compie atti di consumo non solo nel social commerce (evoluzione dell’e-commerce), ma anche nell’e-commerce indiretto e più in generale in tutte le attività di consumo.

Il buyer, infatti, pur non compiendo necessariamente specifici atti di social commerce, agisce come consumatore 2.0 nel momento in cui, acquisite nozioni e capacità attraverso la rete, compie atti di consumo caratterizzati da una partecipazione attiva al processo di informazione, comunicazione e comparazione dei beni e dei servizi acquistati, o da acquistare; partecipazione attiva che si traduce in una piena autonomia decisionale. La rete, infatti, offre al consumatore una pluralità di elementi idonei a determinare un acquisto consapevole, fondato sulla concreta possibilità di confrontare i prodotti, di valutarne le caratteristiche, di localizzarli nei vari stores in cui i prodotti sono in vendita in modo di poter eventualmente procedere ad una verifica diretta del prodotto, di acquisire informazioni sulle opinioni espresse da altri acquirenti che fanno parte della stessa community. Quest’ultimo aspetto, a nostro avviso, non è da trascurare: il web 2.0 non solo consente di fruire con facilità delle informazioni presenti in rete, utili all’esercizio del proprio potere decisionale e di acquisto, ma conferisce al consumatore anche la consapevolezza di essere parte di un’entità collettiva il cui sapere, le cui conoscenze si fondano proprio sulla condivisione delle informazioni.

Il nuovo consumatore, attraverso la navigazione, la partecipazione a forum, blog, social network o altri strumenti di feedback, è un consumatore estremamente informato, educato all’acquisizione e alla lettura delle informazioni. Un consumatore, dunque, che non subisce passivamente la pressione commerciale e gli orientamenti psicologici dettati dalle imprese.

Il consumatore 2.0 è libero dalle restrizioni spazio-temporali che caratterizzano gli acquisti del consumatore fuori dall’e-commerce.

Il prosumer antepone al processo di acquisto una fase finalizzata all’acquisizione di informazioni, condivide esperienze, definisce la personalizzazione del bene e/o del servizio.

Egli, attraverso l’esercizio di un ruolo proattivo e professionale, se coinvolto dall’azienda, diventa un brand ambassador o un influencer capace di condizionare le scelte di acquisto di altri consumatori.

I consumatori divengono, in tal senso, parte attiva del business in grado di orientare strategie aziendali, fallimenti e successi di un prodotto. Sul punto Peppers ha evidenziato che le tre risorse del business sono i data base -che consentono di riconoscere i clienti- l’interattività con il cliente -che consente di relazionarvisi direttamente attraverso strumenti di front line comunication- e la mass customisation.

La rete garantisce e facilita l’accesso alle informazioni e consente di condividere molteplici contenuti; di conseguenza, ogni persona è in grado di interagire e generare un cambiamento di opinioni.

Milioni e milioni di opinioni divulgate nella rete, dunque, influenzano le scelte di acquisto degli altri consumatori. Questo fenomeno ha determinato un incremento del numero delle aziende che attuano una strategia cross mediale. I social media, in particolare, rivestono un ruolo estremamente importante nell’ ideazione e nello sviluppo della strategia ora indicata. Riconoscere chi tra gli utenti è l’anticipatore, l’influencer diventa di fondamentale importanza per le aziende che vogliono comunicare.

Ad assumere il ruolo di influencer può essere un singolo utente, un sito web o uno specifico blog, presente sulle piattaforme di social media (Twitter, Facebook, forum, blog) la cui caratteristica distintiva è la credibilità, la raggiungibilità e lo stile. Dosando la popolarità e la competenza, inerente uno specifico settore e relativa al tema da influenzare, egli riesce a influire sulle opinioni altrui.

La categoria degli influencers diviene il punto di riferimento, a livello informativo, nel processo di decision-making della fitta rete sociale con cui entra in contatto.

In definitiva, il consumatore è esposto a molti stimoli, ma quelli che si sedimentano sono quelli forniti da chi sa generare costantemente partecipazione e discussioni, fornendo argomenti a valore aggiunto e che, in prima persona, volontariamente e non per conto terzi, si erge a portavoce del brand.

L’azienda può utilizzare al meglio gli influencers, servendosi di un’attività di tipo pushe pull, nonché adottando l’approccio bottom up. Per l’adozione del citato approccio è necessario:

i. l’uso dei motori di ricerca al fine di identificare le conversazioni inerenti i progetti aziendali;

ii. individuare quali ne sono i target promotori e i vari opinion leaders/influencers al loro interno;

iii. promuovere un contatto diretto e trasparente con essi fornendo un reale valore aggiunto alla conversazione;

iv. monitorare le loro conversazioni per comprendere i punti di forza/debolezza degli influencers;

v. impegnarsi quotidianamente per costruire un rapporto di fiducia, aumentando la numerosità del panel di influencers e accrescendo la propria awareness.

Stabilito che per l'azienda è necessario prendersi cura degli strumenti social, va pianificata attentamente una strategia di social media marketing che:

i. porti il brand a costruirsi una reputazione positiva anche online;

ii. consenta ai consumatori una partecipazione attiva nella scelta dei beni/servizi;

iii. capti i giudizi, soprattutto quelli negativi, al fine di analizzarli e predisporre tutte le azioni possibili per superarli.

Una strategia che, a differenza delle campagne advertising improntate ad ottenere risultati nel breve periodo, punta a mantenere relazioni di medio-lungo termine con i consumatori.

Innanzi alla nuova figura di buyer 2.0, le aziende si trovano nella necessità di sviluppare nuove strategie di marketing -legate alle moderne tecnologie e allo sviluppo del commercio elettronico[38]- che impongono di sollecitare la formazione di community che, direttamente o indirettamente, abbiano quale fil ruoge il prodotto o il servizio oggetto dell’impresa.

Tutto ciò ha generato l’introduzione di profondi mutamenti ed innovazioni nel rapporto consumatore e azienda, volto ad un adeguamento delle strategie aziendali al potere che il consumatore 2.0 riceve dall’IT. Compito primario, dunque, è stato quello di pervenire ad una conoscenza, quanto più possibile completa, delle aspettative di un consumatore e di gestire le sue reazioni. Tecnologia e marketing finiscono così per cooperare, creando nuove strategie aziendali e implementandole.

E’ iniziata una nuova era, con regole e strategie diverse, strettamente connesse al diverso contesto situazionale in cui opera il consumatore 2.0 e, proprio in questa nuova prospettiva, determinata dall’avvento del web 2.0 che si orienta l’azienda per conquistare la fiducia e l’accoglienza da parte del buyer. Si tratta di elementi non secondari, anzi necessari per poter proseguire la propria attività aziendale almeno fino al momento in cui ulteriori mutamenti ed innovazioni determineranno altre regole connesse al futuro processo di evoluzione che con l’avvento del web 3.0 (o in seguito del web 4.0 e così via) trasformeranno ancora una volta la figura del buyer aziendale in un consumatore 3.0.

Per le aziende i vantaggi connessi all’esistenza del web sono molteplici e di tutta evidenza. A partire dai costi più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle forme di pubblicità tradizionale, fino alla possibilità di instaurare un dialogo con una particolare categoria di consumatori, gli juniores, costantemente connessi con la rete, che non seguono però le forme di pubblicità peculiari dei media tradizionali (televisione, radio stampa). Il marketing, inoltre, può colloquiare -con forme di front line - sia pure informalmente con i clienti e, attraverso tale dialogo, testare a costo zero la validità delle nuove idee o del nuovo design e conoscere quale sia l’opinione espressa da costoro sui prodotti, sui servizi e sull’azienda stessa ed inoltre di conoscere il numero dei visitatori del sito web e quanti di essi abbiano aderito alle proposte di acquisto offerte dal marketing ed infine accertare quanto l’uso del web favorisca il buzz, cioè il passaparola che si rivela un significativo mezzo di comunicazione, in grado per altro d’incidere significativamente sul processo decisionale del consumatore.

Attraverso l'e-commerce l'azienda può, in vantaggio e con il fine di fidelizzarlo, personalizzare l'offerta proposta al consumatore 2.0 grazie ad una maggiore conoscenza delle esigenze della propria clientela.

Il consumatore 2.0 -come abbiamo già sottolineato- si trova in una posizione totalmente nuova, dirompente rispetto al passato, che lo porta a godere di grandi vantaggi, legati al web e contemporaneamente lo espone a svantaggi.

I vantaggi sono palesi e numerosi; tra i più significativi ricordiamo: in primo luogo, una maggiore informazione, autonoma e non imposta, non necessariamente localizzata, ma fortemente diffusa e, per così dire, “democratica” che conduce ad un processo decisionale non indotto, bensì “personale”; un controllo effettivo della validità del prodotto o del servizio realizzato mediante una verifica diretta, un confronto autonomo, supportato dalle opinioni espresse dagli altri utenti del web.

L'e-commerce consente, inoltre, il perfezionamento delle compravendite senza vincoli dovuti a fattori temporali e spaziali. Il compratore, difatti:

i. ha la possibilità di monitorare e selezionare i prezzi più convenienti prima di definire l’acquisto;

ii. può procede all’acquisto di beni e servizi senza dover rispettare orari di apertura/chiusura;

iii. non si deve più preoccupare di raggiungere fisicamente il luogo dove avviene la vendita;

iv. può accedere ad un insieme di informazioni difficilmente reperibili nel commercio tradizionale;

v. può avvalersi di servizi personalizzati e/o incidere nella personalizzazione del bene e/o del servizio;

vi. può usufruire anche dell'assistenza pre e post-vendita.

Accanto ai vantaggi, dicevamo, gli svantaggi, alcuni dei quali caratterizzano il rapporto del consumatore con il web e principalmente nel nostro paese la non totale sicurezza nei pagamenti effettuati on line, la qualità del prodotto o del servizio non sempre corrispondente a quanto indicato nell’iter di formazione del processo decisionale che si conclude con l’acquisto ed infine i problemi legati al recesso e alla restituzione .

I benefici derivanti dall’e-commerce interessano, ripercuotendosi negativamente sul consumatore 2.0, il produttore/venditore di beni. Per quest’ultimo, difatti, è possibile individuare due categorie di vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’e-commerce, rappresentati nella fattispecie da:

i. la razionalizzazione dei processi tradizionali;

ii. l’individuazione di i nuovi elementi competitivi.

La razionalizzazione dei processi attiene alla necessità di una nuova progettazione della supply-chain management che coinvolge, da un lato, l'apparato produttivo in termini di gestione dei magazzini e degli approvvigionamenti, dall'altro, la forza lavoro. L’effetto prodotto consiste in una maggiore efficienza e, quindi, in un minor impiego di input.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il consumatore 2.0 si trova contemporaneamente in una situazione di vantaggio rispetto al suo antecedente (informazione, potere di indirizzare le scelte aziendali etc.), contemporaneamente detta sua forza nel mercato presta il fianco ad una serie di incapacità o debolezze consumieristiche tipiche della word wide web (frodi telematiche dovute alle inefficienze dei sistemi di pagamento, community manager che manipolano i giudizi sulle community, sui blog etc.).

La presente indagine non intende collocare e definire la posizione di predominanza o sudditanza che il consumatore 2.0 assume nel mercato, proprio perché il processo di trasformazione del consumatore afferisce a fenomeni evolutivi non ancora conclusi; essa piuttosto vuole essere uno spunto di riflessione, un invito all’analisi, e dunque, ad una nuova lettura degli assiomi tipici dell’economia aziendale alla luce delle trasformazioni rilevate.

Al riguardo si ritiene che -solo dopo una corretta ed esaustiva analisi e qualificazione del consumatore 2.0 sotto il profilo aziendalistico, cioè acquisiti i risultati delle problematiche proposte in questo lavoro ed individuata la prevalenza del protagonismo o del carattere di debolezza, o viceversa, del consumatore 2.0- sia possibile proporre soluzioni agli interrogativi giuridici di seguito posti e volti a valutare l’efficacia ed utilità dell’applicazione, anche al consumatore 2.0, della disciplina consumieristica attuale o, invece, proprio per il mutamento del soggetto che costituisce l’ oggetto della disciplina settoriale di protezione, sia necessario adeguare il dato norma al dato realtà.

Precisato quanto sopra, non si può, dunque, non affrontare il problema - almeno in alcuni settori e riguardo a quelle determinate fattispecie che coinvolgono il consumatore 2.0- dell’attualità di alcuni aspetti della ratio legis consumieristica e della sua conformità alla protezione di interessi che, per alcuni aspetti, potrebbero risultare non essere più meritevoli di tutela in quanto non più corrispondenti al dato realtà di orestaniana memoria.

Da ciò risulta evidente che, limitatamente a tali aspetti, per il consumatore 2.0 non trova giustificazione quel favor legis che ha conferito al solo consumatore, e non anche all’imprenditore, il ricorso ad alcuni strumenti rimediali tipici della disciplina consumieristica.

Se di certo si mostrano efficaci e necessarie anche per la protezione del consumatore 2.0 molte delle disposizioni contenute nella disciplina di settore –e ricordiamo, a mero titolo esemplificativo, quelle legate alla sicurezza, piuttosto che quelle relative alle associazioni dei consumatori e all’accesso alla giustizia, o gli strumenti inibitori e relative sanzioni dell’Authority offerti dall’ordinamento in tema di pubblicità ingannevole- altre potrebbero apparire anacronistiche se riferite al consumatore 2.0. Si fa riferimento alle disposizioni in stretta correlazione con l’educazione e l’informazione del consumatore, nonché ad alcuni aspetti della disciplina in tema di pubblicità, poiché il consumatore 2.0 è ontologicamente un consumatore consapevole, informato, che, nel momento conclusivo del processo decisionale, ha già compiuto atti di comparazione con altri prodotti o servizi del medesimo genere su cui ha avuto modo di effettuare verifiche, per cui conosce perfettamente qualità, caratteristiche e valori dell’oggetto da acquistare.

Al riguardo appare opportuno stabilire, ad esempio, se un riconoscimento anche in ambito giuridico del consumatore 2.0 sia idoneo a stravolgere l’intera disciplina del settore consumieristico, fondata sull’indirizzo esegetico, oramai consolidato, di “consumatore medio”, così come individuato già nella direttiva 2005/29/CE.

Ancora –atteso che la diversità degli strumenti negoziali offerti al consumatore e all’imprenditore trova la sua giustificazione nell’esigenza di ricomporre uno squilibrio negoziale delle parti- si pone la questione se la nullità di protezione, come il diritto di recesso, trovi completa applicazione anche nei confronti del consumatore 2.0, ovvero, se la sua peculiare qualità imponga una diversificazione di protezione rispetto alle tutele predisposte in favore del consumatore medio?

Questi ed altri quesiti sollecitano un’ulteriore riflessione sul consumatore 2.0, considerato nella sua specificità ed in confronto con il consumatore medio, soprattutto tenendo conto che nella prassi il buyer 2.0 rappresenta la configurazione, innovativa -rispetto al consumatore, che in un mercato fortemente competitivo qual è quello attuale, come è stato rilevato, risulta essere un modello superato di buyer- dinamica e ormai consolidata, nonché suscettibile di ulteriori mutamenti connessi al divenire del web e alla sua evoluzione . Appare, pertanto, opportuno che, de iure condendo, venga affrontata la questione e siano introdotte le adeguate diversificazioni per mezzo dell’apporto creativo offerto dalla scientiaiuris.

Alla luce delle considerazioni che precedono, nell’attesa di una soluzione in campo aziendalistico, se pur non è possibile trarre delle conclusioni definitive, si potrebbe forse proporre una interpretazione restrittiva della normativa consumieristica, o quanto meno una interpretazione che –sia pure di difficile attuazionenella prassi- tenga conto di una diversità delle species “medio” , “vulnerabile” e “2.0” che afferiscono allo status di consumatore.



Tra gli strumenti disponibili, il consumatore, prima di procedere all’acquisto di un bene e/o di un servizio, utilizza i social media: nasce così la civiltà 2.0, nella quale cambia il modo di relazionarsi delle persone e del mercato.La rete è, ormai, il mezzo dialogico per eccellenza e le persone usano i social network per esprimere la loro individualità. Le aziende hanno acquisito una diversa consapevolezza delle potenzialità della rete, la quale inizialmente veniva considerata come una minaccia alla sistematicità e alla rigidità delle politiche di pricing.Si pensava che l’utente fosse orientato al pricecutting e al trading down (logiche che prevedono l’individuazione di un bene ad un prezzo inferiore).Il web ora è un mega focus group da cui attingere opinioni, suggerimenti, bisogni e prevedere i cambiamenti di scenario.Comunicare attraverso i social media rappresenta una nuova variabile della comunicazione. Il real time con il quale avviene la comunicazione accelera le dinamiche, ma non distrugge le fondamenta della comunicazione classica.Sebbene la comunicazione che cresce più rapidamente sia la consumer generated media. Bisogna considerare il mondo dei social media e in particolare quello dei social network, come il mondo reale.Solo abbattendo la linea di confine tra realtà e web si possono sfruttare a pieno le potenzialità offerte a favore della brand image aziendale.È aumentata, così, la consapevolezza del potenziale che gli strumenti sociali, i new media, rappresentano per le aziende e il loro brand.Con essi entrano in contatto diretto con i propri clienti per costruire relazioni oneste e trasparenti. Facebook, Twitter, Friend Feed sono le piattaforme maggiormente impiegate; esse vantano sempre più iscritti e sempre più applicazioni.Si tratta di una grande opportunità per migliorare la soddisfazione di clienti, dipendenti e stakeholders, la retention e la profittabilità del proprio business attraverso l'uso consapevole dei social media.Tutti i social media sono utili per migliorare la strategia promozionale di un azienda: sia perché consentono di rafforzare il brand aziendale ed aumentarne la riconoscibilità sul web, sia perché gettano le basi per intraprendere con gli utenti, e quindi i potenziali clienti, un rapporto caratterizzato da maggiore umanizzazione e fidelizzazione. Le aziende che ricorrono al 2.0 sono comunicatori “on the edge”, valorizzati dall'ingresso in rete, e dalla trasformazione in cyberbrand o e-brand.“Esperienzalizzare” il brand garantisce la differenziazione dell'offerta e il mantenimento di margini elevati. L’azienda, attraverso l’uso dei social media, deve determinare un valore reale, in altri termini, deve ottenere un coinvolgimento personale, costante e più profondo dei propri clienti, che contribuisca alla crescita di notorietà del brand, di un prodotto o all’accreditamento di un progetto. La Brand Communication è ora trainata dalle nuove tecnologie che ne modificano le logiche di funzionamento, ciò è dovuto, non solo all’ all'affermarsi dei new media, ma soprattutto alla perdita di fiducia nei confronti dei tradizionali messaggi pubblicitari da parte del consumatore alla crisi dei media tradizionali. Associare il brand ad un singolo utente o ad intere communities offre rilevanza immediata, dato che aprirsi alla libera espressione degli users conferisce un ampio ritorno d'immagine, crea con essi un'esperienza positiva che ne migliora il gradimento ma espone anche al rischio di pesanti critiche.

